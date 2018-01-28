В Уфе волонтеры обследовали около восьми километров территории — поиски 22-летней Гузель Газетдиновой продолжаются

Источник: Башинформ

По информации директора РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа» Павла Нестерова, было пройдено около восьми километров пути. Добровольцы продолжают поиски бесследно пропавшей 22-летней студентки БГМУ Гузель Газетдиновой.

«Спасибо всем, кто сегодня пришел и помог в поисках. Без вас мы вряд ли смогли бы пройти такую территорию, особенно там, где бурелом и поваленные деревья. Мы посчитали: вышло около восьми километров пути, учитывая даже мелкие проходы и обходы. Опробовали в деле новое техническое средство для поиска пропавших на местности. Найденные материалы будут переданы в правоохранительные органы», — подвел итоги поисковых работ директор организации.

Как сообщало агентство «Башинформ», студентка вуза пропала утром 16 января. Она покинула свое место жительства в общежитии на улице Мингажева. До сих пор не известно, где она находится. По результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Это необходимо, чтобы проверить все версии исчезновения следственным путем.

Приметы: рост 165−168 см. 22 года. Телосложение худощавое. Волосы короткие, темного цвета, глаза карие. Была одета: серый пуховик чуть выше колен и серая шерстяная шапка с меховым помпоном. На ногах синие дутыши с белой подошвой. С собой серый портфель со значками.