В Омске провал в земле заделали елками

Житель города, пожелавший остаться анонимным, поделился в паблике «Омск ВК» фотографией, сделанной в минувшее воскресенье, 28 января, в Октябрьском округе. Подписчик группы возмутился тем, что утром в районе промышленной зоны неподалеку от Дворца культуры’Рубин и завода Баранова произошла коммунальная авария. Там под землей прорвало трубу, и из-за этого появился провал. После звонка в ответственную компанию на место прибыли ее специалисты. Они огородили опасную зону решеткой, а в сам провал воткнули две елки.