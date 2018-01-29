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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске провал в земле заделали елками

Житель города возмутился реакцией ответственной компании на коммунальную аварию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Житель города, пожелавший остаться анонимным, поделился в паблике «Омск ВК» фотографией, сделанной в минувшее воскресенье, 28 января, в Октябрьском округе. Подписчик группы возмутился тем, что утром в районе промышленной зоны неподалеку от Дворца культуры’Рубин и завода Баранова произошла коммунальная авария. Там под землей прорвало трубу, и из-за этого появился провал. После звонка в ответственную компанию на место прибыли ее специалисты. Они огородили опасную зону решеткой, а в сам провал воткнули две елки.

Омичи в комментариях иронизируют по поводу случившегося. Кто-то пишет:

— Вот и пригодились выброшенные новогодние елки.

А другие добавляют:

— Не хватает гирлянды.

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