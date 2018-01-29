В Омске провал в земле заделали елками
Житель города возмутился реакцией ответственной компании на коммунальную аварию.
Житель города возмутился реакцией ответственной компании на коммунальную аварию.
Житель города, пожелавший остаться анонимным, поделился в паблике «Омск ВК» фотографией, сделанной в минувшее воскресенье, 28 января, в Октябрьском округе. Подписчик группы возмутился тем, что утром в районе промышленной зоны неподалеку от Дворца культуры’Рубин и завода Баранова произошла коммунальная авария. Там под землей прорвало трубу, и
Омичи в комментариях иронизируют по поводу случившегося.
— Вот и пригодились выброшенные новогодние елки.
А другие добавляют:
— Не хватает гирлянды.