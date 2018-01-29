Сотруднику аэропорта Астаны вынесли приговор за участие в контрабанде драгметаллов

Источник: Informburo.kz

Сотрудника Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев приговорили к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы за незаконный перевоз драгметаллов на 57 млн тенге, сообщает «КазТАГ».

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Следствие установило, что 23 августа 2017 инспектор досмотра службы АО «Международный аэропорт Астана» Нариман Шапдыкеев получил на парковке аэропорта 5 слитков из сплава на основе золота весом почти 5 кг стоимостью 56,7 млн тенге. Он привязал драгоценные металлы к телу поясом, пронёс их через границу, минуя зону таможенного контроля и оформления, а после передал лицу, вылетающему в Турцию.

Сотрудника аэропорта задержали работники правоохранительных органов.

Суд № 2 Есильского района города Астаны признал Наримана Шапдыкеева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 234, частью 2, пунктами 2, 4, 5 УК РК — «Экономическая контрабанда лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере с группой лиц по предварительному сговору». Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок ограничения свободы, сообщается в приговоре суда.

9 января 2018 года заместитель авиационного транспортного прокурора Астаны и подсудимый Шапдыкеев заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимый согласился с квалификацией преступления и с мерой наказания.

19 августа 2017 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали крупную партию ювелирных украшений, которую везли контрабандой из Турции. В ходе проверки багажа гражданина Азербайджана было выявлено 311 наименований и 11 786 ювелирных изделий из драгоценных металлов.