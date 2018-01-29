Сотруднику аэропорта Астаны вынесли приговор за участие в контрабанде драгметаллов
Суд назначил Нариману Шапдыкееву наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
Суд назначил Нариману Шапдыкееву наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
Сотрудника Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев приговорили к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы за незаконный перевоз драгметаллов на 57 млн тенге, сообщает «КазТАГ».
Следствие установило, что 23 августа 2017 инспектор досмотра службы АО «Международный аэропорт Астана» Нариман Шапдыкеев получил на парковке аэропорта 5 слитков из сплава на основе золота весом почти 5 кг стоимостью 56,7 млн тенге. Он привязал драгоценные металлы к телу поясом, пронёс их через границу, минуя зону таможенного контроля и оформления, а после передал лицу, вылетающему в Турцию.
Сотрудника аэропорта задержали работники правоохранительных органов.
Суд № 2 Есильского района города Астаны признал Наримана Шапдыкеева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 234, частью 2, пунктами 2, 4, 5 УК РК — «Экономическая контрабанда лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере с группой лиц по предварительному сговору». Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок ограничения свободы, сообщается в приговоре суда.
9 января 2018 года заместитель авиационного транспортного прокурора Астаны и подсудимый Шапдыкеев заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимый согласился с квалификацией преступления и с мерой наказания.
19 августа 2017 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали крупную партию ювелирных украшений, которую везли контрабандой из Турции. В ходе проверки багажа гражданина Азербайджана было выявлено 311 наименований и 11 786 ювелирных изделий из драгоценных металлов.
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