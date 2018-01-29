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08:52 (мск), источник: Om1.ru

В январе в Омск трижды пытались ввезти патроны

За 2017 год пограничники обнаружили и изъяли 17 единиц оружия и более 500 патронов.

Начало 2018 года выдалось для сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России напряженным. В Омскую области из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Исилькуль» трижды пытались ввезти в машинах боеприпасы.

В авто нашли и изъяли свыше 40 патронов. Боеприпасы передали в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, за 2017 год пограничники пресекли 37 попыток провоза оружия и боеприпасов. За 12 месяцев обнаружили и изъяли 17 единиц оружия, а также более 500 патронов.

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