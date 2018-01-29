В январе в Омск трижды пытались ввезти патроны

Начало 2018 года выдалось для сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России напряженным. В Омскую области из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Исилькуль» трижды пытались ввезти в машинах боеприпасы.

В авто нашли и изъяли свыше 40 патронов. Боеприпасы передали в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.