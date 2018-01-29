В историческом центре Самары загорелась кровля жилого дома

В воскресенье, 28 января, в 20:04, в Самарском районе Самары, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области. На улице Чапаевской загорелась кровля жилого дома на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 42 человек личного состава и девять единиц техники. Пожар удалось локализовать в 20:21, и полностью потушить в 20:26. Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.