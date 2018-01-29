Четыре смартфона унесли грабители из хабаровского салона сотовой связи

Девушка-продавец была в торговом зале одна — она готовила ценники для смартфонов. В это время в салон зашли молодые люди, которым на вид было не больше 18 лет. Оба были одеты в темные куртки, а лица скрывали за шарфами. В павильоне визитеры действовали быстро: один из грабителей разбил стеклянную витрину, после чего преступники схватили четыре новых гаджета, упакованных в коробки, и сбежали.