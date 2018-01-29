Четыре смартфона унесли грабители из хабаровского салона сотовой связи
По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей.
В Хабаровске у торгового центра «ЭВР» двое неизвестных дерзко ограбили салон сотовой связи. Налет произошел в субботу, 27 января, сообщает портал «Губерния».
Оценить ущерб с ходу продавец не смогла, но заявила, что он будет больше 100 тысяч рублей — налетчики выбрали смартфоны подороже.
Задержать грабителей по горячим следам не удалось. В распоряжении полицейских есть отпечатки пальцев и запись камер наблюдения, установленных в салоне.