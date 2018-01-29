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09:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Четыре смартфона унесли грабители из хабаровского салона сотовой связи

По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей.

В Хабаровске у торгового центра «ЭВР» двое неизвестных дерзко ограбили салон сотовой связи. Налет произошел в субботу, 27 января, сообщает портал «Губерния».

Девушка-продавец была в торговом зале одна — она готовила ценники для смартфонов. В это время в салон зашли молодые люди, которым на вид было не больше 18 лет. Оба были одеты в темные куртки, а лица скрывали за шарфами. В павильоне визитеры действовали быстро: один из грабителей разбил стеклянную витрину, после чего преступники схватили четыре новых гаджета, упакованных в коробки, и сбежали.

Оценить ущерб с ходу продавец не смогла, но заявила, что он будет больше 100 тысяч рублей — налетчики выбрали смартфоны подороже.

Задержать грабителей по горячим следам не удалось. В распоряжении полицейских есть отпечатки пальцев и запись камер наблюдения, установленных в салоне.

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