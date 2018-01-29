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09:03 (мск), источник: Newtimes.kz

Микроавтобус с пассажирами из Казахстана заглох на трассе в России

Полицейские в Алтайском крае спасли пассажиров микроавтобуса, который сломался на трассе в период аномальных морозов, передает Интерфакс.

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Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в главном управлении МВД РФ, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на автодороге А-322 недалеко от села Поспелиха сломался микроавтобус. Для оказания помощи выехал дежурный наряд.

«Из-за сильного мороза двигатель автомобиля перестал работать. В беде оказались восемь граждан республики Казахстан, двое из них — малолетние дети в возрасте до двух лет. Полицейские вместе со спасателями отбуксировали неисправный микроавтобус в теплый бокс, а пассажиров разместили в местной гостинице», ― говорится в сообщении.

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