Микроавтобус с пассажирами из Казахстана заглох на трассе в России

Как сообщили в главном управлении МВД РФ, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на автодороге А-322 недалеко от села Поспелиха сломался микроавтобус. Для оказания помощи выехал дежурный наряд.

«Из-за сильного мороза двигатель автомобиля перестал работать. В беде оказались восемь граждан республики Казахстан, двое из них — малолетние дети в возрасте до двух лет. Полицейские вместе со спасателями отбуксировали неисправный микроавтобус в теплый бокс, а пассажиров разместили в местной гостинице», ― говорится в сообщении.