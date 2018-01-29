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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейсовый автобус столкнулся с двумя иномарками и перекрыл движение по проспекту Дзержинского в Новосибирске

О пострадавших не сообщается, на дороге скапливается пробка.

Об аварии с участием рейсового автобуса сообщили аварийные комиссары в Новосибирске. Автобус маршрута номер 6 столкнулся с двумя иномарками и перегородил проспект Дзержинского. ДТП случилось сегодня, 29 января возле дома № 120 по проспекту Дзержинского.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Водитель автобуса не справился с управлением на гололёде. Автобус вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате автомобиль Ford столкнулся с автомобилем Suzuki. Автобус развернуло поперек проезжей части. Движение по улице проспект Дзержинского заблокировано, — сообщили в паблике службы аварийных комиссаров «Альянс» во «ВКонтакте».

Судя по кадрам с места происшествия, автобус не пострадал. Незначительные повреждения получила и Suzuki. А вот у Ford разбита передняя часть. По данным очевидцев, на проспекте Дзержинского сейчас формируется затор. По данным сервис Яндекс пробки, сейчас транспортный поток в этом месте движется не быстрее 5 километров в час.

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