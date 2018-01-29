Рейсовый автобус столкнулся с двумя иномарками и перекрыл движение по проспекту Дзержинского в Новосибирске

Об аварии с участием рейсового автобуса сообщили аварийные комиссары в Новосибирске. Автобус маршрута номер 6 столкнулся с двумя иномарками и перегородил проспект Дзержинского. ДТП случилось сегодня, 29 января возле дома № 120 по проспекту Дзержинского.

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— Водитель автобуса не справился с управлением на гололёде. Автобус вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате автомобиль Ford столкнулся с автомобилем Suzuki. Автобус развернуло поперек проезжей части. Движение по улице проспект Дзержинского заблокировано, — сообщили в паблике службы аварийных комиссаров «Альянс» во «ВКонтакте».