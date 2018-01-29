Рейсовый автобус столкнулся с двумя иномарками и перекрыл движение по проспекту Дзержинского в Новосибирске
О пострадавших не сообщается, на дороге скапливается пробка.
О пострадавших не сообщается, на дороге скапливается пробка.
Об аварии с участием рейсового автобуса сообщили аварийные комиссары в Новосибирске. Автобус маршрута номер 6 столкнулся с двумя иномарками и перегородил проспект Дзержинского. ДТП случилось сегодня, 29 января возле дома № 120 по проспекту Дзержинского.
— Водитель автобуса не справился с управлением на гололёде. Автобус вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате автомобиль Ford столкнулся с автомобилем Suzuki. Автобус развернуло поперек проезжей части. Движение по улице проспект Дзержинского заблокировано, — сообщили в паблике службы аварийных комиссаров «Альянс» во «ВКонтакте».
Судя по кадрам с места происшествия, автобус не пострадал. Незначительные повреждения получила и Suzuki. А вот у Ford разбита передняя часть. По данным очевидцев, на проспекте Дзержинского сейчас формируется затор. По данным сервис Яндекс пробки, сейчас транспортный поток в этом месте движется не быстрее 5 километров в час.