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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария под Ростовом-на-Дону: несколько машин столкнулись из-за гололеда

Вечером 28 января на въезде в хутор Ленинаван со стороны Таганрогского шоссе столкнулись на менее пяти автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Фото с места ДТП в редакцию «Комсомолки» прислал очевидец происшествия. Он рассказал о том, что иномарки попали в беду из-за гололеда. Предварительно, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Напомним, спасатели и автоиснпекторы ранее предупреждали жителей Ростовской области о сложных метеоусловиях, которые могут стать причиной гололеда. Водителей просили быть благоразумными, не гонять, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, которые могут привести к заносам и потере контроля над автомобилем. Что касается пешеходов, то им напомнили о том, что во время гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь, а в темное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами.

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