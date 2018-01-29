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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять бань сгорело в Нижегородской области 28 января

Большинство пожаров случились ночью.

Пять бань сгорело в Нижегородской области в минувшее воскресенье, 28 января. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Около половины первого ночи поступило сообщение о возгорании бани в рабочем поселке Шатки. Несмотря на усилия пожарных, постройка сгорела на площади 12 квадратных метров.

Около трех часов ночи тушили загоревшуюся баню в селе Починки. С огнем боролись восемь человек и три единицы техники. Баня сгорела на площади 18 квадратных метров.

В 4:45 загорелась еще одна баня — на этот раз в Воскресенском районе. На место происшествия были направлены семь пожарных и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

В 6:35 в ЦУКС поступило сообщение о загорании бани в селе Размазлей Ардатовского района. В результате баню удалось отстоять лишь частично: сгорела кровля на площади 4 квадратных метра.

В пятом часу вечера подобное сообщение пришло из села Васильев Враг Арзамасского района. Там баня обгорела на площади 4 квадратных метра.

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