Пять бань сгорело в Нижегородской области 28 января

Пять бань сгорело в Нижегородской области в минувшее воскресенье, 28 января. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Около половины первого ночи поступило сообщение о возгорании бани в рабочем поселке Шатки. Несмотря на усилия пожарных, постройка сгорела на площади 12 квадратных метров.

Около трех часов ночи тушили загоревшуюся баню в селе Починки. С огнем боролись восемь человек и три единицы техники. Баня сгорела на площади 18 квадратных метров.

В 4:45 загорелась еще одна баня — на этот раз в Воскресенском районе. На место происшествия были направлены семь пожарных и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

В 6:35 в ЦУКС поступило сообщение о загорании бани в селе Размазлей Ардатовского района. В результате баню удалось отстоять лишь частично: сгорела кровля на площади 4 квадратных метра.