Двое водителей подрались в Нижнем Новгороде после ДТП

Как сообщается в социальных сетях, автоавария случилась 27 января, в субботу, на перекрестке проспектов Ильича и Октября в Автозаводском районе областного центра.

Дорогу не поделили легковой автомобиль «Шкода» и грузовая «ГАЗель». В результате столкновения значительные повреждения получила иномарка.