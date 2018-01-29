Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Украинец на фуре протаранил в Польше стену комнаты с 3 детьми
Сибирячки занимаются йогой на 40-градусном морозе
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Кличко купил в Польше для Киева бракованные трамваи из России
Ответ РФ на санкции обернулся убытками для Европы
Сибирячки занимаются йогой на 40-градусном морозе
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Пушка «Арматы» России не оставит шансов «Абрамсам» и «Леопардам»
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
09:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

Двое водителей подрались в Нижнем Новгороде после ДТП

Происшествие случилось в Автозаводском районе.

Как сообщается в социальных сетях, автоавария случилась 27 января, в субботу, на перекрестке проспектов Ильича и Октября в Автозаводском районе областного центра.

Дорогу не поделили легковой автомобиль «Шкода» и грузовая «ГАЗель». В результате столкновения значительные повреждения получила иномарка.

Госпитализация водителям не потребовалась, однако, как отмечают очевидцы, после ДТП оба его участника стали выяснять отношения, и конфликт перерос в драку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Депутата Атмахова лишили российского гражданства
Студентка НГПУ победила в конкурсе «Татьянин день – 2018»
Австралия не увидела угрозу в политике России и Китая
Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Американский композитор получил "Грэмми" за песню о Путине
Восточную пуму официально признали вымершей
Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США
СМИ: таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом
Спорт
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании Аргентинский форвард забил 20-й гол в примере и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь