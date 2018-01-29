Двое водителей подрались в Нижнем Новгороде после ДТП
Происшествие случилось в Автозаводском районе.
Происшествие случилось в Автозаводском районе.
Как сообщается в социальных сетях, автоавария случилась 27 января, в субботу, на перекрестке проспектов Ильича и Октября в Автозаводском районе областного центра.
Дорогу не поделили легковой автомобиль «Шкода» и грузовая «ГАЗель». В результате столкновения значительные повреждения получила иномарка.
Госпитализация водителям не потребовалась, однако, как отмечают очевидцы, после ДТП оба его участника стали выяснять отношения, и конфликт перерос в драку.