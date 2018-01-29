В ташкентском канале погиб пятиклассник, спасший своего друга

Источник: Podrobno.uz

Ученики 134-й школы Абдуллох и Шохжахон как обычно пошли после уроков погулять. Шли, шутили, играли. Для каждого из них этот день был одним из многих, наполненных радостью от осознания того, что все впереди… Но детское любопытство и желание преодолеть страх очень сильно.

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«Проходя мимо водного канала в Каракамыше, решили похвастать перед друг другом своей удалью, перебежав по трубе, протянувшейся поверх канала. Однако такая демонстрация храбрости обернулась трагедией», — сообщила пресс-служба МЧС.

Шохжахон поскользнулся и упал в воду. Но Абдуллох не растерялся и бросился вслед за ним в воду. Он хотел спасти друга. Несколько лет Абдуллох занимался плаванием. Вспомнив советы своего тренера, быстро сняв верхнюю одежду и обувь, бросился в воду. Будучи физически здоровым, закалённым, Абдуллох подплыл к своему другу, подтолкнул его к краю берега и спас Шохжахона. Из-за усталости Абдуллох сам не смог подплыть близко к берегу, и холодная вода утянула его вниз.

Совершивший геройский поступок Абдуллох Рузибоев учился в пятом классе. Он ушел совсем юным — ему было только 12 лет. По словам своих одноклассников и учителей, он отличался хорошими человеческими качествами — был не только храбрым мальчиком, но и хорошим, примерным учеником. Пожертвовав своей жизнью, он стал примером мужества для всех ребят, и его память будет вечно храниться в сердцах знавших его людей.