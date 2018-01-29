В Челябинске железнодорожная цистерна дала течь
На станции
На станции
Течь неэтилированного бензина (сорок капель в минуту) из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружил дежурный ЮУЖД. Опасное вещество вытекало из нижнего сливного прибора цистерны.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЕДДС-112 Челябинска, были сразу же оповещены оперативные и диспетчерские службы города.
В 15 часов 40 минут течь была устранена, цистерна — отправлена по маршруту следования.
На место выезжали сотрудники ЮУЖД и МЧС, всего 13 человек и три единицы техники.
В ЕДДС отмечают, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.
В этот же день, в 13 часов 35 минут поступило сообщение о подозрительной коробке в Калининском районе. На место выехали сотрудники полиции, взрывоопасных предметов они не обнаружили. Операция была завершена уже спустя 12 минут.