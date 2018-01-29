В Челябинске железнодорожная цистерна дала течь

Источник: Uralpress.ru

Течь неэтилированного бензина (сорок капель в минуту) из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружил дежурный ЮУЖД. Опасное вещество вытекало из нижнего сливного прибора цистерны.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЕДДС-112 Челябинска, были сразу же оповещены оперативные и диспетчерские службы города.

Угрозы жизни и здоровью жителей Челябинска не возникло, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было.

В 15 часов 40 минут течь была устранена, цистерна — отправлена по маршруту следования.

На место выезжали сотрудники ЮУЖД и МЧС, всего 13 человек и три единицы техники.

В ЕДДС отмечают, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.