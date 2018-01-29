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09:08 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске железнодорожная цистерна дала течь

На станции Челябинск-Главный вчера, 28-го января, произошла утечка опасного вещества. ЧП случилось в 14 часов 39 минут.

Источник: Uralpress.ru

Течь неэтилированного бензина (сорок капель в минуту) из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружил дежурный ЮУЖД. Опасное вещество вытекало из нижнего сливного прибора цистерны.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЕДДС-112 Челябинска, были сразу же оповещены оперативные и диспетчерские службы города.

Угрозы жизни и здоровью жителей Челябинска не возникло, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было.

В 15 часов 40 минут течь была устранена, цистерна — отправлена по маршруту следования.

На место выезжали сотрудники ЮУЖД и МЧС, всего 13 человек и три единицы техники.

В ЕДДС отмечают, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.

В этот же день, в 13 часов 35 минут поступило сообщение о подозрительной коробке в Калининском районе. На место выехали сотрудники полиции, взрывоопасных предметов они не обнаружили. Операция была завершена уже спустя 12 минут.

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