В Омске осудили экс-чиновницу мэрии за махинации с арендой
Бывшая сотрудница администрации Омска брала взятки вместе с двумя сообщницами за незаконное продление договоров аренды.
Бывшая сотрудница администрации Омска брала взятки вместе с двумя сообщницами за незаконное продление договоров аренды.
Сегодня, 29 января, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летней
Суд установил, что женщина вместе с бывшей начальницей
Женщины распределили роли между собой. Обвиняемая занималась тем, что подыскивала арендаторов и предлагала помочь им с продлением договора аренды в обмен на взятку. В дальнейшем сотрудница управления арендных отношений готовила проекты соглашений и после подписания их еще одной сообщницей передавала в Росреестр.
С 2015 года по сентябрь 2016 года чиновницы получили от семи арендаторов 3,3 млн руб. взяток. Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб. Приговор в законную силу еще не вступил.