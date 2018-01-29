Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Жертвы красоты: что происходит с девушками после пластики
Татьяна Навка показала, как занимается спортом дома
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Моряк с пропавшего в Приморье судна поведал, как удалось спастись
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: Киев ставит на военную победу на Донбассе — это не безумие
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Сибирячки занимаются йогой на 40-градусном морозе
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Пушка «Арматы» России не оставит шансов «Абрамсам» и «Леопардам»
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
08:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске осудили экс-чиновницу мэрии за махинации с арендой

Бывшая сотрудница администрации Омска брала взятки вместе с двумя сообщницами за незаконное продление договоров аренды.

Сегодня, 29 января, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летней экс-сотрудницы мэрии Омска. Она признана виновной в семи случаях получения взятки в крупном размере в составе организованной группы, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что женщина вместе с бывшей начальницей финансово-информационного управления, главным специалистом управления арендных отношений и руководительницей управления землепользования депимущества мэрии получала от арендаторов земель взятки за незаконное продление договоров аренды. Их размеры достигали от 250 тыс. руб. до 650 тыс. руб.

Женщины распределили роли между собой. Обвиняемая занималась тем, что подыскивала арендаторов и предлагала помочь им с продлением договора аренды в обмен на взятку. В дальнейшем сотрудница управления арендных отношений готовила проекты соглашений и после подписания их еще одной сообщницей передавала в Росреестр.

С 2015 года по сентябрь 2016 года чиновницы получили от семи арендаторов 3,3 млн руб. взяток. Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб. Приговор в законную силу еще не вступил.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Омский музей имени Достоевского отремонтируют к 200-летию писателя
Пожар в новоомском общежитии разгорелся из-за электроплитки — подробности
Австралия не увидела угрозу в политике России и Китая
Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Американский композитор получил "Грэмми" за песню о Путине
Восточную пуму официально признали вымершей
Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США
СМИ: таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом
Спорт
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании Аргентинский форвард забил 20-й гол в примере и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь