В Омске осудили экс-чиновницу мэрии за махинации с арендой

Сегодня, 29 января, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летней экс-сотрудницы мэрии Омска. Она признана виновной в семи случаях получения взятки в крупном размере в составе организованной группы, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что женщина вместе с бывшей начальницей финансово-информационного управления, главным специалистом управления арендных отношений и руководительницей управления землепользования депимущества мэрии получала от арендаторов земель взятки за незаконное продление договоров аренды. Их размеры достигали от 250 тыс. руб. до 650 тыс. руб.

Женщины распределили роли между собой. Обвиняемая занималась тем, что подыскивала арендаторов и предлагала помочь им с продлением договора аренды в обмен на взятку. В дальнейшем сотрудница управления арендных отношений готовила проекты соглашений и после подписания их еще одной сообщницей передавала в Росреестр.