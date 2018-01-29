МЧС: в горах Сочи за пределами оборудованных трасс погиб лыжник

Источник: Вести Сочи

Накануне поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Со склона, непредназначенного для катания, недалеко от водопада Поликаря сорвался мужчина и скончался от полученных травм.

По словам пресс-службы ЮРПСО МЧС России, сообщение о происшествии было принято в 14 часов 28 января.

«С высот +2300 м и +960 м выехала группа профессиональных спасателей, и уже через 20 минут они были на месте происшествия. К сожалению, спасатели смогли только констатировать смерть пострадавшего, так как полученные серьезные травмы были несовместимы с жизнью», — в официальном сообщении пояснил руководитель спасательной службы горнолыжного курорта Красной Поляны Андрей Морозов.

Рядом с пострадавшим находились еще 2 человека, им оказана необходимая помощь в спуске, сейчас они находятся на территории курорта.