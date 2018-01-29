МЧС: в горах Сочи за пределами оборудованных трасс погиб лыжник
Спасатели Южного регионального
Спасатели Южного регионального
Накануне поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Со склона, непредназначенного для катания, недалеко от водопада Поликаря сорвался мужчина и скончался от полученных травм.
По словам
«С высот +2300 м и +960 м выехала группа профессиональных спасателей, и уже через 20 минут они были на месте происшествия. К сожалению, спасатели смогли только констатировать смерть пострадавшего, так как полученные серьезные травмы были несовместимы с жизнью», — в официальном сообщении пояснил руководитель спасательной службы горнолыжного курорта Красной Поляны Андрей Морозов.
Рядом с пострадавшим находились еще 2 человека, им оказана необходимая помощь в спуске, сейчас они находятся на территории курорта.
В 15.25 с базы Южного спасательного отряда МЧС России вылетел вертолет со спасателями. Тело погибшего было эвакуировано на вертолете МЧС России, доставлено на вертолетную площадку и передано сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.