Мужчина погиб под колесами поезда в Хабаровске

В субботу вечером у железнодорожной платформы «Юбилейная» в Хабаровске под колесами пассажирского поезда погиб мужчина. По предварительной информации, он перебегал пути в неположенном месте, сообщает портал «Губерния».

Пешеход пересекал рельсы со стороны проспекта 60-летия Октября по направлению к частному сектору. Фирменный состав Москва — Владивосток двигался со скоростью около 70 километров в час при установленном лимите в 90. Заметив на путях человека, машинист попытался затормозить, но было слишком поздно.

После удара пешеход отлетел на несколько метров. Мужчина погиб на месте. Железнодорожники сообщили о трагедии дежурному по станции и отодвинули тело с путей, после чего поезд двинулся дальше без срыва расписания. По словам сотрудников РЖД, мужчина мог не заметить приближавшийся состав: за секунду до происшествия во встречном направлении прошла электричка, которая явно отвлекла внимание пешехода.