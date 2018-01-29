В Казани столкнулись три легковушки и пассажирский автобус
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус маршрута № 45.
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус маршрута № 45.
Авария произошла в районе девяти утра на пересечении улиц Академика Завойского и Юлиуса Фучика.
По словам пассажира городского транспорта, автобус врезался в впереди идущую легковушку, которая резко затормозила перед ним. Два других легковых автомобиля получили повреждения, пытаясь избежать столкновения с автобусом.
По предварительным данным, никто не пострадал.