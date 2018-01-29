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09:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани столкнулись три легковушки и пассажирский автобус

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Советском районе Казани столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус маршрута № 45.

Авария произошла в районе девяти утра на пересечении улиц Академика Завойского и Юлиуса Фучика.

По словам пассажира городского транспорта, автобус врезался в впереди идущую легковушку, которая резко затормозила перед ним. Два других легковых автомобиля получили повреждения, пытаясь избежать столкновения с автобусом.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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