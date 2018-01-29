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09:53 (мск), источник: Volga News

Предприниматель из Самары пытался дать взятку полицейскому

Самарский предприниматель пытался дать взятку сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, 51-летний житель Самары предложил полицейскому 15 тыс. руб. за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности.

Полицейский доложил о произошедшем руководству. В итоге взяткодатель был задержан сотрудниками в момент передачи денег.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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