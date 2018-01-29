Предприниматель из Самары пытался дать взятку полицейскому
Самарский предприниматель пытался дать взятку сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Самарский предприниматель пытался дать взятку сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным ведомства, 51-летний житель Самары предложил полицейскому 15 тыс. руб. за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности.
Полицейский доложил о произошедшем руководству. В итоге взяткодатель был задержан сотрудниками в момент передачи денег.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.