В Приморье перекрыт крупный канал контрабанды
Три автомобиля, перевозившие крупную партию частей тела животных, включая амурского тигра, задержали в ночь с 26 на 27 января сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в окрестностях п.
Три автомобиля, перевозившие крупную партию частей тела животных, включая амурского тигра, задержали в ночь с 26 на 27 января сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в окрестностях п.
Нарушители закона пытались перевезти запрещенные товары и части тела животных через государственную границу Российской Федерации. В результате специалисты задержали два микроавтобуса и один джип с легковым прицепом, которыми управляли граждане РФ и КНР. Они планировали уехать по льду озера Ханка, минуя таможенные и пограничные пункты пропуска.
Сотрудники Центра «Амурский тигр» и
По данным материалам будет возбуждено уголовное дело.