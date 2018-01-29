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09:56 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье перекрыт крупный канал контрабанды

Три автомобиля, перевозившие крупную партию частей тела животных, включая амурского тигра, задержали в ночь с 26 на 27 января сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в окрестностях п. Платоно-Александровское Ханкайского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Центр амурский тигр.

Нарушители закона пытались перевезти запрещенные товары и части тела животных через государственную границу Российской Федерации. В результате специалисты задержали два микроавтобуса и один джип с легковым прицепом, которыми управляли граждане РФ и КНР. Они планировали уехать по льду озера Ханка, минуя таможенные и пограничные пункты пропуска.

Сотрудники Центра «Амурский тигр» и экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (г. Владивосток) провели исследование, в ходе которого было установлено, что к вывозу за границу была собрана крупная партия частей тела животных: более тонны медвежьих лап (около 870 штук); «жир» и половая система лягушки; части тела (различные части скелета, шкура, зубы, когти) амурского тигра, принадлежащие, как минимум четырем особям; зубы медведя; хвосты, пенисы изюбря и пятнистого оленя; желчные пузыри медведя и другое. Кроме того, вместе с ними перемещалось огнестрельное и пневматическое оружие с боеприпасами, а также янтарь. В ходе проведения экспертизы будет установлено более точное наименование и количество частей тела животных, кроме того будет уточнена их стоимость и размер ущерба причиненный природе.

По данным материалам будет возбуждено уголовное дело.

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