Искитимских производителей обуви поймали на многочисленных нарушениях после пожара
Прокуратура опубликовала итоги проверки, которые провела в Искитиме
Прокуратура опубликовала итоги проверки, которые провела в Искитиме
6 дел по нарушениям правил охраны труда завели на директоров ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» в Искитиме. Прокуратура провела проверки
— Основные нарушения: непроведение инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда, отсутствие технологической документации на производственное оборудование, отсутствие защитных ограждений движущихся механизмов. Также выявлено отсутствие автоматической пожарной сигнализации, отсутствие паспортов огнетушителей., — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Помимо этого электрокабели в цехах были с видимыми повреждениями изоляции. Горючие материалы хранились в запрещенных для этого местах. Дела переданы в инспекцию по труду и в МЧС. Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченский под Искитимом произошел 4 января. Там сгорел производственный цех, под его обломками нашли тела 10 погибших.