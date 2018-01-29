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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Искитимских производителей обуви поймали на многочисленных нарушениях после пожара

Прокуратура опубликовала итоги проверки, которые провела в Искитиме из-за пожара, на котором погибли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

6 дел по нарушениям правил охраны труда завели на директоров ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» в Искитиме. Прокуратура провела проверки из-за пожара, в котором погибли 10 человек. На предприятиях и в общежитии для сотрудников нашли многочисленные нарушения требований безопасности.

— Основные нарушения: непроведение инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда, отсутствие технологической документации на производственное оборудование, отсутствие защитных ограждений движущихся механизмов. Также выявлено отсутствие автоматической пожарной сигнализации, отсутствие паспортов огнетушителей., — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Помимо этого электрокабели в цехах были с видимыми повреждениями изоляции. Горючие материалы хранились в запрещенных для этого местах. Дела переданы в инспекцию по труду и в МЧС. Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченский под Искитимом произошел 4 января. Там сгорел производственный цех, под его обломками нашли тела 10 погибших.

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