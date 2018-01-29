Искитимских производителей обуви поймали на многочисленных нарушениях после пожара

6 дел по нарушениям правил охраны труда завели на директоров ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» в Искитиме. Прокуратура провела проверки из-за пожара, в котором погибли 10 человек. На предприятиях и в общежитии для сотрудников нашли многочисленные нарушения требований безопасности.

Помимо этого электрокабели в цехах были с видимыми повреждениями изоляции. Горючие материалы хранились в запрещенных для этого местах. Дела переданы в инспекцию по труду и в МЧС. Пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченский под Искитимом произошел 4 января. Там сгорел производственный цех, под его обломками нашли тела 10 погибших.