За драку с контролером зайца посадили на два месяца

Источник: Комсомольская правда

В суде нарушитель пояснял, что вошел в автобус, но забыл пробить талончик, потому что разговаривал по телефону. Когда через несколько остановок в транспорт вошли контролеры, мужчина пробил талончик при них, но его проезд уже считался неоплаченным.

— Контролеры попросили мужчину предъявить документы для составления протокола, он отказался и попытался сбежать, — рассказала «Комсомолке» Юлия Акулич, помощник Барановичского межрайонного прокурора.

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Один из контролеров пытался задержать нарушителя, взявшись за поручень, но мужчина перебросил ревизора через себя, толкнул его на сиденье и схватил за шею, чтобы тот не встал. Потасовку успела снять на видеорегистратор коллега пострадавшего контролера. После этого пассажир отпустил ревизора и сбежал. Милиция нашла его в тот же день, а суд по этому делу состоялся 25 января.

— У мужчины не было постоянного места работы, поэтому при поддержке гособвинения я просила суд назначить обвиняемому арест — у мужчины нет источника дохода, чтобы заплатить штраф. Суд назначил ему наказание аналогично предложенному, — комментирует Юлия Акулич.

Безбилетник уже извинился перед контролером. Он рассказал, что ехал в автобусе и увидел на остановке того самого контролера, на которого он напал. Мужчина вышел из транспорта и попросил прощения за свое поведение.

Суд признал безбилетника виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и назначил ему два месяца ареста.

КСТАТИ

В Минске ищут мужчину, который нахамил контролерам и сбежал.

Конфликты между пассажирами и контролерами возникают регулярно. Но чаще всего в суде нарушителю назначают штраф, а не арест. Например, безбилетнику, который в ноябре прошлого года в Минске брызнул в глаза контролеру из перцового баллончика, по решению суда придется заплатить крупный штраф — 2000 рублей.