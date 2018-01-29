Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Куркума помогает пожилым
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына
Ряд СМИ обратили внимание на ошибочные слова Путина
Поклонники уверены, что Кети Топурия и Гуф встречаются
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
СМИ: в Минске дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Внебрачный сын Мишулина расстроен решением суда - СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
17:35 (мск), источник: Комсомольская правда

За драку с контролером зайца посадили на два месяца

В Барановичах пассажир толкнул ревизора на сиденье и удерживал за шею.

Источник: Комсомольская правда

В суде нарушитель пояснял, что вошел в автобус, но забыл пробить талончик, потому что разговаривал по телефону. Когда через несколько остановок в транспорт вошли контролеры, мужчина пробил талончик при них, но его проезд уже считался неоплаченным.

— Контролеры попросили мужчину предъявить документы для составления протокола, он отказался и попытался сбежать, — рассказала «Комсомолке» Юлия Акулич, помощник Барановичского межрайонного прокурора.

Читайте также
Группу бобруйских контролеров будут судить за взяточничество

Один из контролеров пытался задержать нарушителя, взявшись за поручень, но мужчина перебросил ревизора через себя, толкнул его на сиденье и схватил за шею, чтобы тот не встал. Потасовку успела снять на видеорегистратор коллега пострадавшего контролера. После этого пассажир отпустил ревизора и сбежал. Милиция нашла его в тот же день, а суд по этому делу состоялся 25 января.

— У мужчины не было постоянного места работы, поэтому при поддержке гособвинения я просила суд назначить обвиняемому арест — у мужчины нет источника дохода, чтобы заплатить штраф. Суд назначил ему наказание аналогично предложенному, — комментирует Юлия Акулич.

Безбилетник уже извинился перед контролером. Он рассказал, что ехал в автобусе и увидел на остановке того самого контролера, на которого он напал. Мужчина вышел из транспорта и попросил прощения за свое поведение.

Суд признал безбилетника виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и назначил ему два месяца ареста.

КСТАТИ

В Минске ищут мужчину, который нахамил контролерам и сбежал.

Конфликты между пассажирами и контролерами возникают регулярно. Но чаще всего в суде нарушителю назначают штраф, а не арест. Например, безбилетнику, который в ноябре прошлого года в Минске брызнул в глаза контролеру из перцового баллончика, по решению суда придется заплатить крупный штраф — 2000 рублей.

Недавно в Минске между пассажиром и контролером произошел очередной конфликт. 8 января в автобусе № 123 ехал мужчина без билета. Платить он отказался — до приезда милиции контролеры просили мужчину остаться на остановке. Все происходящее один из контролеров снимал на видеорегистратор. На записи видно, как мужчина громко возмущается и хамит: «Отвали, я сказал! Руки убери», «Ты че, больной или что?» Мужчине удалось сбежать, сейчас его ищет милиция.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ванесса Паради выходит замуж
Российские военные получат новые автоматы Калашникова
Путин рассказал об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына Девушка радуется появлению брата.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь