За драку с контролером зайца посадили на два месяца
В Барановичах пассажир толкнул ревизора на сиденье и удерживал за шею.
В Барановичах пассажир толкнул ревизора на сиденье и удерживал за шею.
В суде нарушитель пояснял, что вошел в автобус, но забыл пробить талончик, потому что разговаривал по телефону. Когда через несколько остановок в транспорт вошли контролеры, мужчина пробил талончик при них, но его проезд уже считался неоплаченным.
— Контролеры попросили мужчину предъявить документы для составления протокола, он отказался и попытался сбежать, — рассказала «Комсомолке» Юлия Акулич, помощник Барановичского межрайонного прокурора.
Один из контролеров пытался задержать нарушителя, взявшись за поручень, но мужчина перебросил ревизора через себя, толкнул его на сиденье и схватил за шею, чтобы тот не встал. Потасовку успела снять на видеорегистратор коллега пострадавшего контролера. После этого пассажир отпустил ревизора и сбежал. Милиция нашла его в тот же день, а суд по этому делу состоялся 25 января.
— У мужчины не было постоянного места работы, поэтому при поддержке гособвинения я просила суд назначить обвиняемому арест — у мужчины нет источника дохода, чтобы заплатить штраф. Суд назначил ему наказание аналогично предложенному, — комментирует Юлия Акулич.
Безбилетник уже извинился перед контролером. Он рассказал, что ехал в автобусе и увидел на остановке того самого контролера, на которого он напал. Мужчина вышел из транспорта и попросил прощения за свое поведение.
Суд признал безбилетника виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и назначил ему два месяца ареста.
КСТАТИ
В Минске ищут мужчину, который нахамил контролерам и сбежал.
Конфликты между пассажирами и контролерами возникают регулярно. Но чаще всего в суде нарушителю назначают штраф, а не арест. Например, безбилетнику, который в ноябре прошлого года в Минске брызнул в глаза контролеру из перцового баллончика, по решению суда придется заплатить крупный штраф — 2000 рублей.
Недавно в Минске между пассажиром и контролером произошел очередной конфликт. 8 января в автобусе № 123 ехал мужчина без билета. Платить он отказался — до приезда милиции контролеры просили мужчину остаться на остановке. Все происходящее один из контролеров снимал на видеорегистратор. На записи видно, как мужчина громко возмущается и хамит: «Отвали, я сказал! Руки убери», «Ты че, больной или что?» Мужчине удалось сбежать, сейчас его ищет милиция.