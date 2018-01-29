Количество «заминированных» зданий в Москве приблизилось к 30

Источник: РИА "Новости"

«Анонимные звонки об угрозах взрыва продолжают поступать, по состоянию на 15:30 количество “заминированных” объектов приблизилось к 30», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время звонки поступили в ряд столичных департаментов, районных управ, несколько больниц, правительство Московской области, приемной Госдумы, Финансового казначейства, Государственной фельдъегерской службы, а также техцентра «Орбита». Источник не сообщил, проводилась ли эвакуация в данных зданиях. «Дальнейшая информация уточняется», — добавил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе Совета Федерации «Интерфаксу» подтвердили информацию об анонимном звонке с угрозой взрыва и эвакуации сотрудников приемной СФ на Воздвиженке.

«Поступило анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. В соответствии с требованиями безопасности, проведена эвакуация сотрудников, проводится проверка здания», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, днем около 15:00 по московскому времени из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники Московской биржи.

В настоящее время проверка зданий биржи завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места. Эвакуация никак не отразится на работе, торги проходят в обычном режиме, сообщил «Интерфаксу» представитель организатора торгов Андрей Брагинский.

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Ранее в понедельник осведомленный источник рассказал «Интерфаксу» о поступлении анонимных звонков о минировании более десяти зданий в Москве. Также сообщалось об эвакуации около 200 человек после звонков об угрозе взрывов в административных зданиях департаментов правительства Москвы, в городских и районных управах.