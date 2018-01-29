Количество «заминированных» зданий в Москве приблизилось к 30
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Порядка 30 зданий «заминировали» неизвестные в понедельник в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Порядка 30 зданий «заминировали» неизвестные в понедельник в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Анонимные звонки об угрозах взрыва продолжают поступать, по состоянию на 15:30 количество “заминированных” объектов приблизилось к 30», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время звонки поступили в ряд столичных департаментов, районных управ, несколько больниц, правительство Московской области, приемной Госдумы, Финансового казначейства, Государственной фельдъегерской службы, а также техцентра «Орбита». Источник не сообщил, проводилась ли эвакуация в данных зданиях. «Дальнейшая информация уточняется», — добавил собеседник агентства.
В свою очередь в
«Поступило анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. В соответствии с требованиями безопасности, проведена эвакуация сотрудников, проводится проверка здания», — отметили в
В настоящее время проверка зданий биржи завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места. Эвакуация никак не отразится на работе, торги проходят в обычном режиме, сообщил «Интерфаксу» представитель организатора торгов Андрей Брагинский.
Ранее в понедельник осведомленный источник рассказал «Интерфаксу» о поступлении анонимных звонков о минировании более десяти зданий в Москве. Также сообщалось об эвакуации около 200 человек после звонков об угрозе взрывов в административных зданиях департаментов правительства Москвы, в городских и районных управах.
В январе неоднократно сообщали об анонимных звонках о минировании зданий в Москве. 10 января в полицию поступило сообщение о минировании Казанского, Ярославского и Савеловского вокзалов, данные тогда не подтвердились. 27 января полиция проверяла информацию о минировании Курского и Киевского вокзала. Днем ранее, 26 января, неизвестный сообщил полиции о взрывном устройстве, заложенном в здании московской прокуратуры.