Педагог без правил. В Самаре учитель физкультуры бил детей скакалкой
В Самаре в мировом суде началось слушание скандального уголовного дела. Педагог школы № 170 обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
В Самаре в мировом суде началось слушание скандального уголовного дела. Педагог школы № 170 обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
ЧП с 10-летним учеником 4 класса Николаем (имя изменено) произошло 12 октября прошлого года. Как рассказывает его мама Светлана, в тот день она забрала сына из школы, ребенок плохо себя чувствовал. Сначала Николай молчал, и не рассказывал матери, что произошло.
«Дома я увидела на ягодицах и ногах
А Светлана и еще трое родителей, чьи дети тоже стали жертвами аналогичного «воспитания» педагога, обратились в полицию. Следователи установили, что Тарасов бил детей по голове сумкой с теннисными мячами, скакалкой, кулаками и пинал. Сначала Александр Тарасов признал свою вину, и сказал, что у него был конфликт с учениками
«Понимаете, удары скакалкой — не хорошо, за это
В Департаменте образования Самары родителям и «АиФ в Самаре» подтвердили — учитель Тарасов им хорошо известен. Оказывается, еще несколько лет назад офицер нарисовал ученику школы на лбу «двойку» и раздавал кадетам подзатыльники.
«Я неоднократно говорила с директором школы, он разговаривал с Тарасовым на эту тему, но, как вы знаете, у каждой стороны своя правда. Как Тарасов говорил, опять же со слов Моисеенко, что это было в шутку, и ребенок смеялся, и все посмеялись над этой ситуацией. Но я считаю, что это недопустимо, так же как и последние ситуации. Я думаю, что суд рассмотрит их и вынесет решение. А с Александром Кузьмичом будет еще и отдельно работа проведена», — пояснила главный специалист Департамента образования администрации Самары Елена Каракулова.
Родители написали письмо в региональное министерство образования и науки с просьбой уволить директора школы Александра Моисеенко.
«Это случай я могу оценивать только как неприемлимый и недопустимый для поведения педагога. И я надеюсь, что этот человек понесет наказание. Безусловно нами и министерством образования ведется системная работа, направленная на профилактику такого рода поведенческих проявлений со стороны педагогов, поскольку это не просто этика, это характеристика профессионализма педагога», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.