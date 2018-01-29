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17:55 (мск), источник: АиФ Самара

Педагог без правил. В Самаре учитель физкультуры бил детей скакалкой

В Самаре в мировом суде началось слушание скандального уголовного дела. Педагог школы № 170 обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

ЧП с 10-летним учеником 4 класса Николаем (имя изменено) произошло 12 октября прошлого года. Как рассказывает его мама Светлана, в тот день она забрала сына из школы, ребенок плохо себя чувствовал. Сначала Николай молчал, и не рассказывал матери, что произошло.

«Дома я увидела на ягодицах и ногах темно-красные полоски и спросила — что случилось? Он рассказал, что его избил учитель физкультуры Александр Тарасов. Сначала скакалкой, потом, когда не мог пройти гуськом — педагог его пинал, а затем сын стоял у стены и плакал. Офицер подошел и три раза ударил ему кулаком в лоб» , — говорит мама мальчика Светлана. Мама обратилась к медикам, и они диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра. После скандала с Николаем 19 октября Александр Тарасов уволился из школы по собственному желанию.

А Светлана и еще трое родителей, чьи дети тоже стали жертвами аналогичного «воспитания» педагога, обратились в полицию. Следователи установили, что Тарасов бил детей по голове сумкой с теннисными мячами, скакалкой, кулаками и пинал. Сначала Александр Тарасов признал свою вину, и сказал, что у него был конфликт с учениками из-за их плохого поведения. А вот директор школы Александр Моисеенко, говорят родители, оказывает давление на свидетелей, и многие родители отказываются от своих первоначальных показаний.

«Понимаете, удары скакалкой — не хорошо, за это воспитатель-офицер получил строгий выговор и уволился. Но матери Николая этого показалось мало, и она в интернете начала подговаривать родителей наказать учителя в судебном порядке. Я считаю, это преступная группировка, которая действует в первую очередь против своих детей. Они заставляют их лжесвидетельствовать. Детей же не обманешь, те, кто был свидетелем, нам дали полную информацию — никто никого не избивал, а легонько ударил скакалкой по ягодицам. А теперь не имея доказательств, говорит, что у ребенка сотрясение мозга. Но это не правда все, есть все факты, была экспертиза и она не подтвердила всего этого», — считает директор школы № 170 Самары Александр Моисеенко.

В Департаменте образования Самары родителям и «АиФ в Самаре» подтвердили — учитель Тарасов им хорошо известен. Оказывается, еще несколько лет назад офицер нарисовал ученику школы на лбу «двойку» и раздавал кадетам подзатыльники.

«Я неоднократно говорила с директором школы, он разговаривал с Тарасовым на эту тему, но, как вы знаете, у каждой стороны своя правда. Как Тарасов говорил, опять же со слов Моисеенко, что это было в шутку, и ребенок смеялся, и все посмеялись над этой ситуацией. Но я считаю, что это недопустимо, так же как и последние ситуации. Я думаю, что суд рассмотрит их и вынесет решение. А с Александром Кузьмичом будет еще и отдельно работа проведена», — пояснила главный специалист Департамента образования администрации Самары Елена Каракулова.

Родители написали письмо в региональное министерство образования и науки с просьбой уволить директора школы Александра Моисеенко.

«Это случай я могу оценивать только как неприемлимый и недопустимый для поведения педагога. И я надеюсь, что этот человек понесет наказание. Безусловно нами и министерством образования ведется системная работа, направленная на профилактику такого рода поведенческих проявлений со стороны педагогов, поскольку это не просто этика, это характеристика профессионализма педагога», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

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