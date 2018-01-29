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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительница Воронежа ответит в суде за убийство знакомого и его престарелой матери

Женщина задушила обоих и похитила все имущество.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Воронежа. Женщину обвиняют в убийстве 51-летнего мужчины и его 86-летней матери, разбое и завладении их имуществом, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 29 января.

Следствие установило, что весной 2016 года женщина познакомилась с 51-летним мужчиной, у которого была престарелая мать. Он предложил знакомой ухаживать за его матерью за денежное вознаграждение и проживать у них дома по мере необходимости. Женщина согласилась. Позже она решила убить их и завладеть их имуществом. В период с 28 июня по 15 июля 2016 года она пришла в квартиру и начала душить мужчину, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Затем она похитила из квартиры телефон и ключи от машины, а также забрала из гаража автомобиль и комплект шин. Потом она вернулась в квартиру, где находилась 86-летняя мать убитого, и задушила пенсионерку.

В середине июля 2016 года местные жители, обеспокоившись отсутствием соседей и почувствовав неприятный запах, сообщили в правоохранительные органы. При вскрытии квартиры обнаружили убитых.

На первоначальном этапе расследования обвиняемая давала подробные признательные показания, которые подтвердила при проведении проверки показаний на месте. Позже она отказалась от дачи показаний и вину не признала. Уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение официальных документов) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) направили в суд для рассмотрения по существу.

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