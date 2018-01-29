Жительница Воронежа ответит в суде за убийство знакомого и его престарелой матери

Следствие установило, что весной 2016 года женщина познакомилась с 51-летним мужчиной, у которого была престарелая мать. Он предложил знакомой ухаживать за его матерью за денежное вознаграждение и проживать у них дома по мере необходимости. Женщина согласилась. Позже она решила убить их и завладеть их имуществом. В период с 28 июня по 15 июля 2016 года она пришла в квартиру и начала душить мужчину, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Затем она похитила из квартиры телефон и ключи от машины, а также забрала из гаража автомобиль и комплект шин. Потом она вернулась в квартиру, где находилась 86-летняя мать убитого, и задушила пенсионерку.