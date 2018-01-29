В Самаре арестовали еще четырех участников похищения сына банкирши из Кинеля

Источник: Комсомольская правда

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах похищения 4-летнего мальчик из Кинеля. Потерпевшего — сына местной банкиршы — утром 24 января затолкали в «Приору» и увезли в неизвестном направлении. Через 3 часа задержали троих подозреваемых и спасли малыша.

26 января в Самарском районном суде арестовали Екатерину Косареву из Тольятти, она полностью признала вину.

— В субботу, 27 января, следствие ходатайствовало об аресте еще четверых мужчин. Все они подтвердили свою причастность в совершении преступления. Правда, о ролях каждого сказано не было. Судом им избрана мера пресечения в видел заключения под стражу до 24 марта включительно, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе суда.