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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре арестовали еще четырех участников похищения сына банкирши из Кинеля

Как рассказали «КП-Самара», все подозреваемые мужчины, их отправили в СИЗО до конца марта.

Источник: Комсомольская правда

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах похищения 4-летнего мальчик из Кинеля. Потерпевшего — сына местной банкиршы — утром 24 января затолкали в «Приору» и увезли в неизвестном направлении. Через 3 часа задержали троих подозреваемых и спасли малыша.

26 января в Самарском районном суде арестовали Екатерину Косареву из Тольятти, она полностью признала вину.

— В субботу, 27 января, следствие ходатайствовало об аресте еще четверых мужчин. Все они подтвердили свою причастность в совершении преступления. Правда, о ролях каждого сказано не было. Судом им избрана мера пресечения в видел заключения под стражу до 24 марта включительно, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе суда.

Как стало известно «Комсомолке», в СИЗО отправили Андрея Бахтеева, Ивана Фролова, Романа Толмачева и Рамази Нагиева. Раньше упоминались личности Натальи Шигаева и Сергея Максина. Однако по ним вопрос остается открытым. Организатором банды считается Руслан Бакиев, отбывающий наказание в колонии строгого режима.

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