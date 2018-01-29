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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске женщина за рулем Volkswagen врезалась в забор

Серьезных травм сибирячка не получила.

Днем в понедельник, 29 января, в центре города, на Красном проспекте перед перекрёстком с улицей Потанинской, сибирячка за рулем иномарки попала в ДТП.

— По какой причине седан Volkswagen Poloвыбросило с дороги в забор, доподлинно неизвестно, однако можно предположить, что женщина-водитель не справилась с управлением из-за дорожных условий, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге автомобиль врезался в забор, установленный вдоль аллеи. К счастью, сама сибирячка никаких серьезных травм не получила.

А новосибирские водители тем временем в комментариях в соцсетях обозначили причину, из-за которой машина могла потерять управление:

— Сегодня между Поликлинникой и дом Одежды пытался перестроиться с левого ряда в правый, а там колея примерно 20 сантиметров. Уже и ехал еле-еле, а развернуло поперёк дороги. Дороги в городе не хотят чистить, — возмутился новосибирец под ником Александр Мурзин.

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