В Новосибирске женщина за рулем Volkswagen врезалась в забор

Днем в понедельник, 29 января, в центре города, на Красном проспекте перед перекрёстком с улицей Потанинской, сибирячка за рулем иномарки попала в ДТП.

— По какой причине седан Volkswagen Poloвыбросило с дороги в забор, доподлинно неизвестно, однако можно предположить, что женщина-водитель не справилась с управлением из-за дорожных условий, — сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

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В итоге автомобиль врезался в забор, установленный вдоль аллеи. К счастью, сама сибирячка никаких серьезных травм не получила.

А новосибирские водители тем временем в комментариях в соцсетях обозначили причину, из-за которой машина могла потерять управление: