В Новосибирске женщина за рулем Volkswagen врезалась в забор
Серьезных травм сибирячка не получила.
Серьезных травм сибирячка не получила.
Днем в понедельник, 29 января, в центре города, на Красном проспекте перед перекрёстком с улицей Потанинской, сибирячка за рулем иномарки попала в ДТП.
— По какой причине седан Volkswagen Poloвыбросило с дороги в забор, доподлинно неизвестно, однако можно предположить, что
В итоге автомобиль врезался в забор, установленный вдоль аллеи. К счастью, сама сибирячка никаких серьезных травм не получила.
А новосибирские водители тем временем в комментариях в соцсетях обозначили причину,
— Сегодня между Поликлинникой и дом Одежды пытался перестроиться с левого ряда в правый, а там колея примерно 20 сантиметров. Уже и ехал