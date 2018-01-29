На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня

Инцидент произошел в парке 30-летия Победы, где две школьницы сначала танцевали возле Вечного огня, потом плевали в него, а затем пытались сделать селфи на свои мобильные телефоны, сопровождая это вульгарными движениями.

— Личности участниц инцидента установлены, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10-го класса. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». В отношении родителей школьниц также составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».