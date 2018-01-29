На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня
На Кубани полиция завершила проведение проверки по факту осквернения мемориала Вечного огня в городе Абинске.
На Кубани полиция завершила проведение проверки по факту осквернения мемориала Вечного огня в городе Абинске.
Инцидент произошел в парке 30-летия Победы, где две школьницы сначала танцевали возле Вечного огня, потом плевали в него, а затем пытались сделать селфи на свои мобильные телефоны, сопровождая это вульгарными движениями.
— Личности участниц инцидента установлены, — сообщили в
Сообщается также, что по решению суда будет рассмотрен вопрос о постановке школьниц на учет в отдел полиции.