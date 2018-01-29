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18:02 (мск), источник: Prokazan.ru

В РТ завели уголовное дело на бизнесменов, похитивших лесной участок на 4 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хищения участка лесного фонда в Тукаевском районе РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Prokazan.ru

— В совершении преступления предусмотренного ст 159 УК РФ «Мошенничество» подозреваются заместитель СНТ 52-летняя Наталья Ковалева, сотрудник ООО «Кадастровый Центр» 35-летний Рунар Мустафин и 72-летний Андрей Могильницкий, в совершении преступления предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» подозревается председатель СНТ «Дизелист» 81-летний Юрий Кооль, — рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, в 2014 году злоумышленники с целью хищения участка относящегося к землям лесного фонда РФ обратились к руководству СНТ «Дизелист», после чего Ковалева подготовила поддельные документы, которые подписал Кооль, о наличии у родственника Могильницкого прав на земельный участок на территории СНТ «Дизелист».

 — После этого представитель «Кадастрового центра» Мустафин провел неправомерное межевание участка лесного фонда площадью 1327 кв.м., как якобы относящего к СНТ «Дизелист», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб государству составил 849 тыс. рублей. Ущерб от действий задержанных может составить не меньше 4 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело (ст. 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий») на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду. В 2008—2015 гг. неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района, превысив полномочия, передали участок с тремя водными объектами на территории Малошильнинского сельского поселения площадью 20 га относящийся к землям водного фонда набережночелнинской фирме.

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