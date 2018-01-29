Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Куркума помогает пожилым
7 блюд-хитов советского детского сада
Убийство у метро в Москве: следствие отрыло ряд подробностей
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
«Окончательный распад»: эксперт о переговорах Порошенко и Волкера
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Мария Шарапова встречается с бывшим парнем Пиппы Миддлтон
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
18:09 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани разбойники связали продавцов в магазине и забыли забрать деньги

Разбойное нападение произошло в январе в станице Воздвиженской в Курганинском районе.

Источник: Кубань 24

В полицию позвонила женщина и рассказала, что работает продавцом в одном из магазинов. Вечером, когда она и две женщины — другие продавцы — закрывали торговую точку, к ним подошли двое неизвестных в масках. Они угрожали предметами, похожими на пистолеты, требовали вернуться в магазин и отдать им деньги. Женщина подчинилась требованиям злоумышленников, открыла сейф. Нападавшие связали руки троим пострадавшим пластиковыми жгутами и скрылись. Одна из продавщиц освободилась от жгута, развязала остальных и позвонила в полицию. Прибывшие оперативники обнаружили в магазине пострадавших женщин и 300 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личности злоумышленников установили, их задержали. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 28 и 30 лет, они временно жили в станице Петропавловской. В полиции они рассказали, что преступление спланировали заранее — купили в магазине необходимую одежду, маски, вооружились сигнальными пистолетами. Однако, связав продавцов, мужчины не взяли деньги из сейфа, потому что каждый понадеялся на другого. После преступления подозреваемые избавились от улик. Одежду и пистолеты они выбросили в реку.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фоторепортаж: совариум, оленья ферма, хаски-парк, иглу-отель в Сочи
Тренер «Химок» Барцокас обиделся на ПБК «Локомотив-Кубань»
Путин рассказал об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына Девушка радуется появлению брата.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь