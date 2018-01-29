На Кубани разбойники связали продавцов в магазине и забыли забрать деньги

Источник: Кубань 24

В полицию позвонила женщина и рассказала, что работает продавцом в одном из магазинов. Вечером, когда она и две женщины — другие продавцы — закрывали торговую точку, к ним подошли двое неизвестных в масках. Они угрожали предметами, похожими на пистолеты, требовали вернуться в магазин и отдать им деньги. Женщина подчинилась требованиям злоумышленников, открыла сейф. Нападавшие связали руки троим пострадавшим пластиковыми жгутами и скрылись. Одна из продавщиц освободилась от жгута, развязала остальных и позвонила в полицию. Прибывшие оперативники обнаружили в магазине пострадавших женщин и 300 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личности злоумышленников установили, их задержали. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 28 и 30 лет, они временно жили в станице Петропавловской. В полиции они рассказали, что преступление спланировали заранее — купили в магазине необходимую одежду, маски, вооружились сигнальными пистолетами. Однако, связав продавцов, мужчины не взяли деньги из сейфа, потому что каждый понадеялся на другого. После преступления подозреваемые избавились от улик. Одежду и пистолеты они выбросили в реку.