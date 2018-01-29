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19:13 (мск), источник: Kazinform

Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области закрыли дорогу республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

«29.01. с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения “Ушарал-Достык” (83−184 км) для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении. опубликованном на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

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