Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли из-за метели

«29.01. с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения “Ушарал-Достык” (83−184 км) для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении. опубликованном на сайте Комитета по ЧС МВД РК.