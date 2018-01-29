Мигранты стали законопослушнее. Генпрокуратура оценила уровень преступности в 2017 году

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Надзорное ведомство обнародовало статистику состояния преступности в России в 2017 году. По данным надзорного ведомства, криминогенная обстановка стала лучше не только в целом, но и по многим важным направлениям. Всего в прошлом году было зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 (4,7%) меньше, чем годом ранее. Снижение уровня преступности отмечается во всех федеральных округах, а из регионов оно наиболее значительно в Вологодской области (на 20,3%), Москве (19,4%), Карелии (16,1%), Мурманской области (15,2%) и Адыгее (13,5%).

На 7,6% сократилось число тяжких преступлений. На 6,8% снизилось количество убийств и покушений, на 10,5% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в 2017 году выявлено 29 634 преступления коррупционной направленности, что на 10% ниже показателя 2016 года.

Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), в целом по стране снизилось на 40,3% (с 5344 до 3188). На 51% сократилось количество преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки) — с 4640 до 2272.

На 6,9% (с 501 090 до 466 437) уменьшилось число зарегистрированных преступлений, которые совершены на улицах, площадях, в парках и скверах. Примечательно, что по-прежнему значительная доля преступлений совершается лицами, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Каждое третье преступление в прошлом году было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Нужно отметить, что иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России в 2017 году было совершено 41 047 преступлений — на 6,6% меньше, чем за годом ранее. При этом 36 233 преступления (на 5,9% меньше, чем в 2016 году) совершено гражданами государств—участников СНГ, что составило 88,3% всех преступлений, совершенных негражданами России. Количество же преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, за год уменьшилось на 6,3% и составило 14 679.