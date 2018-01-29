Землетрясение 2 балла произошло под Алматы
Недалеко от Алматы сегодня вечером было зафиксировано землетрясение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт казахстанских сейсмологов.
Недалеко от Алматы сегодня вечером было зафиксировано землетрясение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт казахстанских сейсмологов.
Согласно представленной информации, подземные колебания были зарегистрированы в 20.36 по времени Астаны.
Эпицентр землетрясения находился в 55-ти километрах на восток от южной столицы, на территории Алматинской области.
Как уточнил дежурный сейсмолог, магнитуда землетрясения составила 5,1. При этом подземные толчки силой 2 балла ощущались в горах Заилийского Алатау и в селе Тургень.
Между тем, некоторые пользователи сообщили в соцсетях, что почувствовали подземные толчки.