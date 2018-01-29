Землетрясение 2 балла произошло под Алматы

Источник: Nur.kz

Согласно представленной информации, подземные колебания были зарегистрированы в 20.36 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения находился в 55-ти километрах на восток от южной столицы, на территории Алматинской области.

Как уточнил дежурный сейсмолог, магнитуда землетрясения составила 5,1. При этом подземные толчки силой 2 балла ощущались в горах Заилийского Алатау и в селе Тургень.