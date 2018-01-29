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19:13 (мск), источник: Nur.kz

Землетрясение 2 балла произошло под Алматы

Недалеко от Алматы сегодня вечером было зафиксировано землетрясение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт казахстанских сейсмологов.

Источник: Nur.kz
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Согласно представленной информации, подземные колебания были зарегистрированы в 20.36 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения находился в 55-ти километрах на восток от южной столицы, на территории Алматинской области.

Как уточнил дежурный сейсмолог, магнитуда землетрясения составила 5,1. При этом подземные толчки силой 2 балла ощущались в горах Заилийского Алатау и в селе Тургень.

Между тем, некоторые пользователи сообщили в соцсетях, что почувствовали подземные толчки.

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