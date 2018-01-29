Свердловчанин ворвался в чужую квартиру и выкинул девушку с балкона

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ЕАН эту информацию.

По его словам, 23-летний мужчина был замечен сегодня утром на улице Мичурина в одном нижнем белье. Затем тот проник в один из многоквартирных домов и стал просить у его обитателей помощи. Женщина, жившая в одной из квартир, впустила полуголого человека. В квартире также находились ее сын, его жена и годовалый ребенок.

Проникнув в помещение, гость схватил на кухне два ножа и выгнал всю семью на балкон. После этого неадекватный мужчина потребовал, чтобы хозяева спрыгнули вниз (квартира расположена на втором этаже).

«Парень и его мать прыгнули, а супруга осталась на балконе. Тогда он ее взял и сам скинул вниз. Далее начал швырять с балкона вещи, обломки мебели, велосипеды и все, что попадалось по другу. Даже газовый баллон выкинул. Ребенок все это время находился в квартире и плакал», — приводит «Вечерний Карпинск» слова очевидцев.

От падения девушка получила несколько переломов и сотрясение. Для того, чтобы освободить квартиру от дебошира, были вызваны сотрудники полиции. С ходу попасть в жилище они не смогли — дверь оказалась заблокирована. Однако стражам порядка удалось договориться с мужчиной, чтобы он сдался. В итоге тот спрыгнул с балкона, после чего его задержали и доставили в больницу.