Магнитогорские егеря заблокировали в тоннеле группу браконьеров
У задержанных было изъято четыре охотничьих ружья.
У задержанных было изъято четыре охотничьих ружья.
Егерская служба Магнитогорского общества охотников и рыболовов пресекла деятельность группы браконьеров, сообщает сайт Верстов. Инфо.
На границе магнитогорского муниципалитета егеря общества охотников и рыболовов 27 января поймали группу их четырех человек, занимавшихся незаконной охотой.
Подозреваемые были задержаны в тоннеле под железнодорожной линией в районе поселка Димитровский. Когда на снегоходах они вьехали в тоннель, с двух сторон их заблокировали автомобили егерской службы. С места происшествия были транспортированы эвакуатором два снегохода «Ямаха». Также у задержанных изъято четыре охотничьих ружья и две убитые косули.
Отметим, что все подозреваемые в браконьерстве были переданы в руки полиции. Полицейские установили, что снегоходы не стояли на регистрационном учете, госномера отсутствовали, удостоверений на право управления мототранспортом у задержанных не оказалось. В настоящее время ведутся процедуры по установлению личностей задержанных, выяснение обстоятельств происшествия.