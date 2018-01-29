Магнитогорские егеря заблокировали в тоннеле группу браконьеров

Подозреваемые были задержаны в тоннеле под железнодорожной линией в районе поселка Димитровский. Когда на снегоходах они вьехали в тоннель, с двух сторон их заблокировали автомобили егерской службы. С места происшествия были транспортированы эвакуатором два снегохода «Ямаха». Также у задержанных изъято четыре охотничьих ружья и две убитые косули.