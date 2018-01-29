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20:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Магнитогорские егеря заблокировали в тоннеле группу браконьеров

У задержанных было изъято четыре охотничьих ружья.

Егерская служба Магнитогорского общества охотников и рыболовов пресекла деятельность группы браконьеров, сообщает сайт Верстов. Инфо.

На границе магнитогорского муниципалитета егеря общества охотников и рыболовов 27 января поймали группу их четырех человек, занимавшихся незаконной охотой.

Подозреваемые были задержаны в тоннеле под железнодорожной линией в районе поселка Димитровский. Когда на снегоходах они вьехали в тоннель, с двух сторон их заблокировали автомобили егерской службы. С места происшествия были транспортированы эвакуатором два снегохода «Ямаха». Также у задержанных изъято четыре охотничьих ружья и две убитые косули.

Отметим, что все подозреваемые в браконьерстве были переданы в руки полиции. Полицейские установили, что снегоходы не стояли на регистрационном учете, госномера отсутствовали, удостоверений на право управления мототранспортом у задержанных не оказалось. В настоящее время ведутся процедуры по установлению личностей задержанных, выяснение обстоятельств происшествия.

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