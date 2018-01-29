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20:55 (мск), источник: Интерфакс

Один из подростков, напавших на пермскую школу, мог иметь проблемы с наркотиками — полпред Бабич

Пермь. 29 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Один из подростков, совершивших нападение на учеников и учителя школы № 127 в Перми, возможно, имел склонность к употреблению наркотиков, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича.

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«Это школьники, которые жили в благополучных семьях. Один из них являлся действующим учеником этой школы. Сигналы, которые могли бы насторожить педагогический коллектив и органы правопорядка, по этим детям не поступали. Хотя потом выяснилось, что один стоит на учете, есть подозрения о пристрастии к наркотикам — все эти вопросы в настоящее время изучает следствие», — приводятся в сообщении слова полпреда.

По его оценке, инцидент с нападением на пермскую школу воспринят как очень серьезная трагедия не только в ПФО, но и во всей стране.

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«Сейчас мы проводим глубочайший анализ этой ситуации и той, что следом произошла в Бурятии, чтобы понять, где и на каком этапе что-то сбоит. С одной стороны, и тревожная кнопка была, и пропускной режим организован, и все вызванные потом по тревоге службы работали достаточно оперативно: прибыли на место, были укомплектованы и предприняли необходимые действия. Но трагедия произошла», — отметил М. Бабич.

Ранее со ссылкой на источник в образовательной сфере региона сообщалось, что один из подростков, совершивших нападение на образовательное учреждение, характеризовался положительно, а второй состоял на учете в «группе риска» в школе и в отделе по делам несовершеннолетних из-за неуспеваемости и употребления спиртного.

Инцидент в школе № 127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.

Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет.

Больше всех пострадала учительница — она поступила в реанимацию городской клинической больницы № 4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений, защищая школьников. Одного ребенка перевезли в Москву для получения лечения по поводу глазной травмы.

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По последним данным, в больницах остаются два человека — учительница и ребенок, получивший травму глаза.

Напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось также, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

По распоряжению министра образования РФ Ольги Васильевой ученики, чей класс подвергся нападению, отдохнут в международном детском центре «Артек». Там же отдохнут дети пострадавшей учительницы.

Кроме того, краевые власти распорядились выплатить пострадавшим около 3 млн рублей в качестве материальной помощи.

Глава Пермского края предложил наградить учительницу медалью «За отвагу». В интернете появилась петиция о присвоения учительнице звания Героя РФ и награждении ее медалью «Золотая Звезда».

СК назвал спланированным нападение на школьников в Перми
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17 января© Ньюстюб
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