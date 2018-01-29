В столице Башкирии полицейские разыскивают уфимских «ниндзя»

Они действуют синхронно и быстро. Уфимские полицейские сейчас разыскивают грабителей. А вот на след другого вора стражи порядка уже вышли и успешно его задержали. Мужчина ограбил мечеть и церковь в селе Ермолаево.

Эти кадры внимательно изучили оперативники уголовного розыска. Камера наблюдения сняла, как ночью по территории Свято-Тихоновского храма села Ермолаево в Башкирии бродит подозрительный человек. Запись отсмотрели, когда из этого ящика для пожертвований пропали все деньги.

Протоиерей Сергий Ветров — настоятель Свято-Тихоновского храма села Ермолаево: «Злоумышленник проник в храм и похитил пожертвования, которые собирали примерно около полугода. Каждый год мы ремонтирует крышу, кровлю, белим, и вот эти средства были похищены».

Человек, для которого нет ничего святого, как выяснилось, сначала пытался проникнуть в церковь через это окно подвала, но поняв, что он не сообщается с самим храмом, выбил из оконного проема этот пластиковый пакет. Ухитрился взобраться, проникнуть внутрь, скрыться с пожертвованиями прихожан, по пути домой обчистить еще и местную мечеть и сбежать из региона.

Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ:

«В ходе кропотливой работы был установлен подозреваемый — неработающий житель Зианчуринского района. Совместно с полицейскими оренбургской области он был задержан. Установлено, что он похитил из храмов денежные средства».

Отправиться в сизо в ближайшее время могут и эти два героя записи камеры наблюдения. На лицах балаклавы, в руках нехитрый инструмент. Грабители пытаются проникнуть в один из магазинов Уфы.

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