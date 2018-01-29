В столице Башкирии полицейские разыскивают уфимских «ниндзя»
Необычная попытка ограбления. Потерпевшие окрестили налетчиков «уфимскими ниндзя».
Необычная попытка ограбления. Потерпевшие окрестили налетчиков «уфимскими ниндзя».
Они действуют синхронно и быстро. Уфимские полицейские сейчас разыскивают грабителей. А вот на след другого вора стражи порядка уже вышли и успешно его задержали. Мужчина ограбил мечеть и церковь в селе Ермолаево.
Эти кадры внимательно изучили оперативники уголовного розыска. Камера наблюдения сняла, как ночью по территории
Протоиерей Сергий Ветров — настоятель
Человек, для которого нет ничего святого, как выяснилось, сначала пытался проникнуть в церковь через это окно подвала, но поняв, что он не сообщается с самим храмом, выбил из оконного проема этот пластиковый пакет. Ухитрился взобраться, проникнуть внутрь, скрыться с пожертвованиями прихожан, по пути домой обчистить еще и местную мечеть и сбежать из региона.
Максим Родионов, начальник
«В ходе кропотливой работы был установлен подозреваемый — неработающий житель Зианчуринского района. Совместно с полицейскими оренбургской области он был задержан. Установлено, что он похитил из храмов денежные средства».
Отправиться в сизо в ближайшее время могут и эти два героя записи камеры наблюдения. На лицах балаклавы, в руках нехитрый инструмент. Грабители пытаются проникнуть в один из магазинов Уфы.
До заветной кассы с деньгами совсем