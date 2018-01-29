В Березниках разыскивают 21-летнюю мать двоих детей

Источник: Комсомольская правда

В Березниках разыскивают мать двоих детей Екатерину Ершову. 26 января, в районе 20−00−22−00, 21-летняя девушка отправилась в гости к своему отцу, который живет в доме на улице Ломоносова.

— Катя до отца она так и не доехала, — рассказал муж Екатерины Константин. — Мы понятия не имеем, где она может находиться! Наши друзья тоже не понимают, что могло произойти, Катя никому не звонила.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю добавили, что поисками девушки занимается полиция.

Приметы.

Екатерина была в зеленом длинном пуховике, сером шарфе, в синих джинсах и в черных замшевых сапогах. Глаза у девушки серые, рост — 170 сантиметров. На правом запястье есть татуировка в виде бабочки.