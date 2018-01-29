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20:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На улице Комсомольской в Уфе мусоровоз сбил фонарный столб

Ролик был сделан накануне, 28 января. Спецтранспорт приехал на площадку за мусором, но из-за скопления припаркованных машин, вынужден был сдать назад.

Источник: ГТРК Башкортостан

Маневр не удался, автомобиль коммунальщиков въехал в фонарный столб, который такого напора мусоровоза не выдержал и рухнул вниз.

На фото с места ЧП видно, что машины на парковке от серьезных повреждений спас забор, на котором и повисла конструкция. Многие пользователи социальных сетей отметили, что хозяевам автомобилей крупно повезло.

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