На улице Комсомольской в Уфе мусоровоз сбил фонарный столб

Маневр не удался, автомобиль коммунальщиков въехал в фонарный столб, который такого напора мусоровоза не выдержал и рухнул вниз.

На фото с места ЧП видно, что машины на парковке от серьезных повреждений спас забор, на котором и повисла конструкция. Многие пользователи социальных сетей отметили, что хозяевам автомобилей крупно повезло.