На улице Комсомольской в Уфе мусоровоз сбил фонарный столб
Ролик был сделан накануне, 28 января. Спецтранспорт приехал на площадку за мусором, но
Ролик был сделан накануне, 28 января. Спецтранспорт приехал на площадку за мусором, но
Маневр не удался, автомобиль коммунальщиков въехал в фонарный столб, который такого напора мусоровоза не выдержал и рухнул вниз.
На фото с места ЧП видно, что машины на парковке от серьезных повреждений спас забор, на котором и повисла конструкция. Многие пользователи социальных сетей отметили, что хозяевам автомобилей крупно повезло.