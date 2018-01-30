Осужден работник православного подворья в Арзамасе, ударивший ножом коллегу

Арзамасский городской суд вынес приговор местному жителю, работнику православного подворья, который обвинялся в том, что ударил ножом человека. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Арзамасской городской прокуратуре.



Как сообщалось ранее, преступление произошло в ночное время в общежитии подворья Софрониевой Пустыни Православного прихода церкви в честь «Иверской иконы Божьей Матери».



В бытовку, где спал 64-летний работник, пришел его 40-летний пьяный коллега и улегся спать на втором ярусе кровати. Жилец попытался его выпроводить, но тот был физически сильнее и остался ночевать.



Ночью гость, проснувшись, вышел на центр бытовки, где стал справлять естественные надобности. На этой почве между мужчинами и произошла ссора. В ходе драки гостю были нанесены раны живота и предплечья.



Злоумышленник был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.