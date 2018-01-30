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10:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский автолюбитель так торопился домой, что не заметил экскаватор

Водитель «Короллы» попал в больницу.

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье в Индустриальном районе Хабаровска шофер «Тойоты Короллы» пострадал в ДТП, которое сам и устроил. У остановки «Дендрарий» нарушитель на полном ходу врезался в спецтехнику, сообщает портал «Губерния».

Водитель экскаватора-погрузчика медленно двигался по Пионерской в южном направлении, сгребая снег вдоль обочины. Легковая машина врезалась в «Катерпиллар» сзади. По словам тракториста-машиниста, от водителя седана пахло спиртным.

Виновнику столкновения потребовалась помощь медиков — мужчина жаловался на боль в ноге и не мог самостоятельно выйти из машины. С вывихом бедра 47-летнего шофера «Короллы» госпитализировали во вторую краевую больницу. Оппоненту пострадавший успел сказать, что спешил домой, потому и разогнался.

Предупреждающий о дорожных работах знак на дороге был. Он в итоге оказался между универсалом и трактором: нарушитель вмял знак во фронтальный погрузчик.

Страховки есть у обоих участников столкновения.

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