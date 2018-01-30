Хабаровский автолюбитель так торопился домой, что не заметил экскаватор
Водитель «Короллы» попал в больницу.
Водитель «Короллы» попал в больницу.
В воскресенье в Индустриальном районе Хабаровска шофер «Тойоты Короллы» пострадал в ДТП, которое сам и устроил. У остановки «Дендрарий» нарушитель на полном ходу врезался в спецтехнику, сообщает портал «Губерния».
Водитель
Предупреждающий о дорожных работах знак на дороге был. Он в итоге оказался между универсалом и трактором: нарушитель вмял знак во фронтальный погрузчик.
Страховки есть у обоих участников столкновения.