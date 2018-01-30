Хабаровский автолюбитель так торопился домой, что не заметил экскаватор

В воскресенье в Индустриальном районе Хабаровска шофер «Тойоты Короллы» пострадал в ДТП, которое сам и устроил. У остановки «Дендрарий» нарушитель на полном ходу врезался в спецтехнику, сообщает портал «Губерния».

Водитель экскаватора-погрузчика медленно двигался по Пионерской в южном направлении, сгребая снег вдоль обочины. Легковая машина врезалась в «Катерпиллар» сзади. По словам тракториста-машиниста, от водителя седана пахло спиртным.