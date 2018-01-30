В Башкирии стали известны подробности исчезновения 16-летней Марины Выгузовой

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, девушка сбежала, но перед этим позвонила матери и сказала, чтобы ее не искали, так как она поехала с друзьями, ориентировочно, в Екатеринбург. Есть сведения, что подросток не в первый раз уходит из дома. Кроме того, она выходила на связь с телефона, зарегистрированного в Оренбургской области.