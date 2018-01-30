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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны подробности исчезновения 16-летней Марины Выгузовой

УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане 28 января пропала 16-летняя жительница Кумертау Марина Выгузова.

Источник: Башинформ

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, девушка сбежала, но перед этим позвонила матери и сказала, чтобы ее не искали, так как она поехала с друзьями, ориентировочно, в Екатеринбург. Есть сведения, что подросток не в первый раз уходит из дома. Кроме того, она выходила на связь с телефона, зарегистрированного в Оренбургской области.

Так как Выгузова является несовершеннолетней, правоохранительные органы обязаны её искать в любом случае. Стражи порядка проводят проверку и разыскивают подростка.

Приметы: волосы темно-русые, рост 180 см, глаза темные. Была одета: в голубую куртку ниже пояса, теплые зимние брюки черного цвета, черные ботинки, шапку горчичного цвета с помпоном.

Как сообщалось ранее, близкие просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться по телефону: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Агент по работе со СМИ РОО «Поиск детей — Уфа»: +79177949484.

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