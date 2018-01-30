В Башкирии стали известны подробности исчезновения 16-летней Марины Выгузовой
УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане 28 января пропала 16-летняя жительница Кумертау Марина Выгузова.
УФА, 30 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане 28 января пропала 16-летняя жительница Кумертау Марина Выгузова.
Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, девушка сбежала, но перед этим позвонила матери и сказала, чтобы ее не искали, так как она поехала с друзьями, ориентировочно, в Екатеринбург. Есть сведения, что подросток не в первый раз уходит из дома. Кроме того, она выходила на связь с телефона, зарегистрированного в Оренбургской области.
Так как Выгузова является несовершеннолетней, правоохранительные органы обязаны её искать в любом случае. Стражи порядка проводят проверку и разыскивают подростка.
Приметы: волосы
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