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09:53 (мск), источник: Водитель Петербурга

Серия ДТП на КАД: водители не учли смену погоды

Авария на 66-м километре внешнего кольца КАД произошла после резкого ухудшения погоды. При этом дорога была обработана противогололедными материалами. Об этом 30 января «Водителю Петербурга» рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным ведомства, в серии ДТП, произошедших на этом участке КАД вечером 29 января, столкнулись не 10, а 15 автомобилей. Никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Причиной послужило резкое ухудшение погодных условий: понижение температуры до отрицательных значений и начавшийся снегопад. На табло переменной информации КАД были выведены предупреждения о скользкой дороге и ограничения скорости до 90 км в час», — говорят в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом на участке с 65 по 85-й километры работали 4 снегоуборочные машины. В общей сложности объем использованных противогололедных материалов составил 30 тонн соли.

В ведомстве подчеркивают: прогноз на 30 января также неблагоприятный и просят автомобилистов быть осторожными и соблюдать ПДД.

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