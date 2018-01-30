Серия ДТП на КАД: водители не учли смену погоды

По данным ведомства, в серии ДТП, произошедших на этом участке КАД вечером 29 января, столкнулись не 10, а 15 автомобилей. Никто не пострадал.

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«Причиной послужило резкое ухудшение погодных условий: понижение температуры до отрицательных значений и начавшийся снегопад. На табло переменной информации КАД были выведены предупреждения о скользкой дороге и ограничения скорости до 90 км в час», — говорят в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом на участке с 65 по 85-й километры работали 4 снегоуборочные машины. В общей сложности объем использованных противогололедных материалов составил 30 тонн соли.