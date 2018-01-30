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08:59 (мск), источник: Apiural.ru

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут вандалы, похищавшие надгробия

Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 1980 г. р. и 1990 г. р. Они обвиняются в совершении нескольких преступлений по чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с мая по октябрь 2017 года один из обвиняемых, 1980 г.р., ранее судимый, выполняющий работы по раскопке могил на одном из кладбищ г. Нижнего Тагила, и его знакомый похищали с территории кладбища различные элементы благоустройства мест захоронения: ограды, памятники и иные предметы. Похищенные надгробия и элементы его благоустройства обвиняемые либо сдавали в пункты приема металлолома, либо продавали гражданам, не подозревающим о происхождении имущества.

Злоумышленники в общей сложности совершили 18 хищений, из которых 6 преступлений совместно.

Действиями обвиняемых был причинен ущерб 17 потерпевшим на общую сумму свыше 572 тыс. рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

© Служба новостей «АПИ».

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