В аэропорту Краснодара задержали мужчину с поддельным паспортом
33-летний житель одной из стран Закавказья пытался пересечь государственную границу России с документом, содержащим признаки подделки.
33-летний житель одной из стран Закавказья пытался пересечь государственную границу России с документом, содержащим признаки подделки.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю обнаружили в документе поддельный оттиск печати генконсульства страны, заверяющий отметку о сроке действия паспорта в иностранном государстве.
Подозреваемого задержали при прохождении паспортного контроля при попытке вылететь авиарейсом в Ереван из международного аэропорта Пашковский.
В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и часть 1 статьи 322 УК РФ — «Покушение на незаконное пересечение государственной границы». Ведется следствие.