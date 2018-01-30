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18:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В аэропорту Краснодара задержали мужчину с поддельным паспортом

33-летний житель одной из стран Закавказья пытался пересечь государственную границу России с документом, содержащим признаки подделки.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю обнаружили в документе поддельный оттиск печати генконсульства страны, заверяющий отметку о сроке действия паспорта в иностранном государстве.

Подозреваемого задержали при прохождении паспортного контроля при попытке вылететь авиарейсом в Ереван из международного аэропорта Пашковский.

В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и часть 1 статьи 322 УК РФ — «Покушение на незаконное пересечение государственной границы». Ведется следствие. Пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

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