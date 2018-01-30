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09:28 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе обувных фабрик под Новосибирском

4 января при пожаре на одной из таких фабрик погибли 10 человек.

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности и охраны труда на нескольких обувных производствах в Искитимском районе Новосибирской области. Проверка проводилась после того, как в начале года при пожаре на одной из таких фабрик погибли 10 человек, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Пожар в поселке Чернореченском Искитимского района произошел 4 января, загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров, где располагалось обувное производство. Погибли 10 рабочих, большинство — граждане КНР. Под домашним арестом находятся трое руководителей предприятия, СК расследует уголовное дело по статьям УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ» и «Халатность».

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«Искитимской межрайонной прокуратурой завершена проверка исполнения законодательства производителями обуви — ООО “Искитим-Обувь”, ООО “ЭнергоСтрой”. По результатам проверки прокуратурой выявлены множественные нарушения законодательства о пожарной безопасности и охране труда, допущенные указанными организациями при эксплуатации производственных объектов и общежитий», — сообщило надзорное ведомство.

Среди нарушений непроведение инструктажей и проверки знаний по охране труда, отсутствие технологической документации на производственное оборудование, отсутствие защитных ограждений движущихся механизмов, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, паспортов огнетушителей. А также эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, хранение горючих материалов в запрещенных для этого местах.

В отношении директоров ООО «Искитим-Обувь», ООО «ЭнергоСтрой» возбуждены 6 дел об административных правонарушениях по статьям «Нарушение требований охраны труда», «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда» и «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ.

Все административные дела направлены на рассмотрение в государственную инспекцию труда Новосибирской области и ортделение надзорной деятельности и профилактической работы по Искитимскому району ГУ МЧС России по Новосибирской области. Директорам обществ внесены представления об устранении допущенных нарушений. Ситуация находится на контроле Искитимской межрайонной прокуратуры.

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