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08:55 (мск), источник: Вести Приморье

За сутки на дорогах Приморья произошло 55 ДТП

В результате ДТП четыре человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 100 транспортных средств.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Приморье.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 64 км автодороги Варфоломеевка—Яковлевка—Спасск-Дальний.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено: за рулем автомобиля МАЗ находился 59-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Яковлевка в направлении Варфоломеевки. При прохождении 64 км автодороги Варфоломеевка—Яковлевка—Спасск-Дальний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу встречного и столкнулся с автомобилями аналогичной марки и «Тойотой Саксид».

В результате 59-летний водитель, спровоцировавший ДТП, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Остальные участники ДТП не пострадали.

За прошедшие сутки на дорогах Приморья произошло 55 автоаварий: 8 с пострадавшими, 47 — с материальным ущербом. Четыре человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 100 транспортных средств.

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