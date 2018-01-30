За сутки на дорогах Приморья произошло 55 ДТП

Установлено: за рулем автомобиля МАЗ находился 59-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Яковлевка в направлении Варфоломеевки. При прохождении 64 км автодороги Варфоломеевка—Яковлевка—Спасск-Дальний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу встречного и столкнулся с автомобилями аналогичной марки и «Тойотой Саксид».