За сутки на дорогах Приморья произошло 55 ДТП
В результате ДТП четыре человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 100 транспортных средств.
В результате ДТП четыре человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 100 транспортных средств.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Приморье.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
В результате 59-летний водитель, спровоцировавший ДТП, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Остальные участники ДТП не пострадали.
За прошедшие сутки на дорогах Приморья произошло 55 автоаварий: 8 с пострадавшими, 47 — с материальным ущербом. Четыре человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 100 транспортных средств.