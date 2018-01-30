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09:01 (мск), источник: Вести Приморье

В СК не разделяют позицию Росморречфлота, что экипаж «Востока» пропал без вести

Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд.

Источник: Вести Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю не согласились со сделанным ранее заявлением Росморречфлота, в котором члены экипажа рыболовецкого судна «Восток» были названы пропавшими без вести, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд», — сказал представитель Следкома.

В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков «Востока». Сообщение содержит фразу: «20 членов экипажа считаются пропавшими без вести».

Напомним, 25 января в Японском море в 50 — 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне «Восток» (порт приписки — Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник вечером Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего «Востока», однако руководство МЧС заявило о продолжении поисковых полетов авиации.

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