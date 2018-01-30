В СК не разделяют позицию Росморречфлота, что экипаж «Востока» пропал без вести

Источник: Вести Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю не согласились со сделанным ранее заявлением Росморречфлота, в котором члены экипажа рыболовецкого судна «Восток» были названы пропавшими без вести, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд», — сказал представитель Следкома.

В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков «Востока». Сообщение содержит фразу: «20 членов экипажа считаются пропавшими без вести».