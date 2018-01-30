В СК не разделяют позицию Росморречфлота, что экипаж «Востока» пропал без вести
Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд.
Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд.
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю не согласились со сделанным ранее заявлением Росморречфлота, в котором члены экипажа рыболовецкого судна «Восток» были названы пропавшими без вести, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд», — сказал представитель Следкома.
В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков «Востока». Сообщение содержит фразу: «20 членов экипажа считаются пропавшими без вести».
Напомним, 25 января в Японском море в 50 — 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне «Восток» (порт приписки — Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник вечером Морской