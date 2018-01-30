В Екатеринбурге задержали подозреваемого в «минировании» больницы

Источник: РИА Новости

В понедельник из-за информации о минировании в Екатеринбурге были эвакуированы работники и пациенты Центральной городской клинической больницы № 1, расположенной на улице Декабристов. Всего на улицы вывели порядка 500 человек. Ничего опасного внутри не обнаружили.

«Шутником оказался гражданин 1955 года рождения, неработающий житель Невьянска, ранее судимый за аналогичное преступление. Он был пациентом данной больницы», — сказал Горелых.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.