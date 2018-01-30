В Омске выясняют причины пожара в студенческом общежитии с пятью погибшими

Источник: Вести - Новосибирск

Вот так сейчас выглядит четвертый этаж общежития аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомский — закопчённые стены и потолок, оборванные провода, повсюду битое стекло.

Денис Тишин, корреспондент: «Эпицентр возгорания находился вот в этой самой комнате, от которой сейчас почти ничего не осталось. Жильцы в это время спали, поэтому, когда случилось ЧП, в общежитии началась паника».

Дмитрий Чердынцев — один из свидетелей трагедии. По словам мужчины, едкий плотный дым моментально заполонил коридор и комнаты общежития.

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Дмитрий Чердынцев, очевидец происшествия: «Открыл дверь — там всё темно, дышать невозможно, сразу упал на ноги. Хотел открыть окно в коридоре — не получилось, так как ручек не было на окнах. Вернулся за своими — двое детей и жена. Не одевались, полностью раздетыми выскочили на улицу. Потом пару раз поднимался — старался помочь тем, кто здесь остался».

Пятерым жильцам так и не удалось выбраться из огненной ловушки, они погибли от острого отравления угарным газом. Еще троих пострадавших увезли на «скорой».

Александр Сабаев, главный токсиколог Омской области и СФО: «Женщина и один подросток были госпитализированы в ожоговый центр, в настоящее время их состояние с положительной динамикой, они уже переведены в общее отделение. И состояние одного пострадавшего остается тяжелым, он находится в отделении токсикологической реанимации».

По данным следствия, виновником трагедии стал бывший студент аграрно-технологического колледжа. Находясь в нетрезвом виде, он решил приготовить себе завтрак и случайно пролил масло на раскаленную электроплитку. Однако следователям удалось узнать еще несколько любопытных деталей.

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Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области: «Уже сейчас известно, что 10 января 23-летний молодой человек был отчислен за хроническую неуспеваемость, однако он продолжал жить в общежитии. Второй момент — это то, что на момент пожара не работала пожарная сигнализация, то есть жители вовремя не были извещены о задымлении. И, по-видимому, это также послужило столь тяжким последствиям».