Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Омске выясняют причины пожара в студенческом общежитии с пятью погибшими

В Омской области следователи сегодня продолжают выяснять причины трагедии в посёлке Новоомский. Во время пожара в семейном общежитии погибли пять человек, ещё трое (в том числе предполагаемый виновник происшествия) сейчас находятся в больнице.

Источник: Вести - Новосибирск

Вот так сейчас выглядит четвертый этаж общежития аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомский — закопчённые стены и потолок, оборванные провода, повсюду битое стекло.

Денис Тишин, корреспондент: «Эпицентр возгорания находился вот в этой самой комнате, от которой сейчас почти ничего не осталось. Жильцы в это время спали, поэтому, когда случилось ЧП, в общежитии началась паника».

Дмитрий Чердынцев — один из свидетелей трагедии. По словам мужчины, едкий плотный дым моментально заполонил коридор и комнаты общежития.

Читайте также
После пожара в Новоомском власти проверят все общежития

Дмитрий Чердынцев, очевидец происшествия: «Открыл дверь — там всё темно, дышать невозможно, сразу упал на ноги. Хотел открыть окно в коридоре — не получилось, так как ручек не было на окнах. Вернулся за своими — двое детей и жена. Не одевались, полностью раздетыми выскочили на улицу. Потом пару раз поднимался — старался помочь тем, кто здесь остался».

Пятерым жильцам так и не удалось выбраться из огненной ловушки, они погибли от острого отравления угарным газом. Еще троих пострадавших увезли на «скорой».

Александр Сабаев, главный токсиколог Омской области и СФО: «Женщина и один подросток были госпитализированы в ожоговый центр, в настоящее время их состояние с положительной динамикой, они уже переведены в общее отделение. И состояние одного пострадавшего остается тяжелым, он находится в отделении токсикологической реанимации».

По данным следствия, виновником трагедии стал бывший студент аграрно-технологического колледжа. Находясь в нетрезвом виде, он решил приготовить себе завтрак и случайно пролил масло на раскаленную электроплитку. Однако следователям удалось узнать еще несколько любопытных деталей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области: «Уже сейчас известно, что 10 января 23-летний молодой человек был отчислен за хроническую неуспеваемость, однако он продолжал жить в общежитии. Второй момент — это то, что на момент пожара не работала пожарная сигнализация, то есть жители вовремя не были извещены о задымлении. И, по-видимому, это также послужило столь тяжким последствиям».

Врио губернатора Омской области Александр Бурков распорядился оказать помощь пострадавшим от пожара, оперативно провести ремонт здания, а также организовать тотальную проверку систем пожарной сигнализации и оповещения в социальных и образовательных учреждениях региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Новосибирске задумали к 2025 году создать «городскую электричку»
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь