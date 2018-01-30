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09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе двое мужчин расстреляли охранников магазина

Один из нападавших праздновал день рождения и требовал водки.

Накануне около 2 часов ночи в один из круглосуточных магазинов на ул. Бакалинской заявились два нетрезвых гражданина. Мужчины, как позже выяснилось, праздновали день рождения одного из них, и пришли за водкой, чтобы продолжить банкет — однако получили отказ.

Тогда посетители начали вести себя агрессивно, на шум прибежал охранник. В итоге, конфликт перетек на улицу, в этот момент на помощь сотрудникам торговой точки примчали еще два сотрудника ЧОО. Тогда разбушевавшийся именинник достал травматический пистолет и выстрелил в охранников. Благо, обошлось без серьезных травм — пострадавшие отделались синяками.

Тогда работники магазина вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания. Подозреваемых задержали неподалеку. Ранее судимого 22-летнего и не судимого 29-летнего уфимцев передали для дальнейшего разбирательства полиции», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

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